YOGA ARC EN CIEL Le Collet-de-Dèze samedi 29 novembre 2025.
Le Rey Le Collet-de-Dèze Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Guidé par Hélène et Gwenaël venez vivre cet atelier yoga arc en ciel: incarnez une couleur, connectez vous à votre unité et vibrez en collectif.
14h 15h30: Atelier Yoga arc-en-ciel
16h Concert chants médecines
17h: Goûter Miam aux fruits et exposition d’art
Possibilité de venir à chaque activité .
Le Rey Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 83 41 32 52 arcenciel@mailo.com
English :
Guided by Hélène and Gwenaël, come and experience this rainbow yoga workshop: embody a color, connect to your unity and vibrate as a collective.
German :
Erleben Sie unter der Leitung von Hélène und Gwenaël diesen Regenbogen-Yoga-Workshop: Verkörpern Sie eine Farbe, verbinden Sie sich mit Ihrer Einheit und schwingen Sie im Kollektiv.
Italiano :
Guidati da Hélène e Gwenaël, venite a sperimentare questo workshop di yoga dell’arcobaleno: incarnate un colore, connettetevi alla vostra unità e vibrate come collettività.
Espanol :
Guiados por Hélène y Gwenaël, ven a vivir este taller de yoga arco iris: encarna un color, conecta con tu unidad y vibra como colectivo.
