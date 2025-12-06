Yoga Ashvattha à la Maison du négociant La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac
Yoga Ashvattha à la Maison du négociant La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 6 décembre 2025.
Yoga Ashvattha à la Maison du négociant
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06 10:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Profitez d’une pause zen à la Maison du négociant!
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English :
Enjoy a zen break at the Maison du négociant!
German :
Genießen Sie eine Zen-Pause im Maison du négociant!
Italiano :
Godetevi una pausa zen alla Maison du négociant!
Espanol :
¡Disfrute de un descanso zen en la Maison du négociant!
L'événement Yoga Ashvattha à la Maison du négociant Cognac a été mis à jour le 2025-11-20