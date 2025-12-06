Yoga Ashvattha à la Maison du négociant La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Yoga Ashvattha à la Maison du négociant La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 6 décembre 2025.

Yoga Ashvattha à la Maison du négociant

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06 10:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Profitez d’une pause zen à la Maison du négociant!
  .

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65  distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

Enjoy a zen break at the Maison du négociant!

German :

Genießen Sie eine Zen-Pause im Maison du négociant!

Italiano :

Godetevi una pausa zen alla Maison du négociant!

Espanol :

¡Disfrute de un descanso zen en la Maison du négociant!

L’événement Yoga Ashvattha à la Maison du négociant Cognac a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Cognac