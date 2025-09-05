YOGA Ateliers Malbuisson
YOGA Ateliers Malbuisson samedi 28 mars 2026.
YOGA Ateliers
Malbuisson Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Venir se découvrir, se redécouvrir, se surprendre, à travers les mouvements de son corps, le souffle et l’immobilité. Prendre le temps nécessaire d’accueillir les ressentis.
Les séances se composent d’une préparation respiratoire, d’une pratique posturale, d’assises méditatives et de relaxations. La pratique est accompagnée par le chant envoûtant et introspectifs des bols tibétains.
Pour approfondir votre pratique ou pour s’offrir un moment à soi .
Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90 contact@hopiyoga.com
