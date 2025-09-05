YOGA Ateliers

Malbuisson Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venir se découvrir, se redécouvrir, se surprendre, à travers les mouvements de son corps, le souffle et l’immobilité. Prendre le temps nécessaire d’accueillir les ressentis.

Les séances se composent d’une préparation respiratoire, d’une pratique posturale, d’assises méditatives et de relaxations. La pratique est accompagnée par le chant envoûtant et introspectifs des bols tibétains.

Pour approfondir votre pratique ou pour s’offrir un moment à soi .

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90 contact@hopiyoga.com

