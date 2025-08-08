Yoga au camping Le Parc des Vaux Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées
Yoga au camping Le Parc des Vaux Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées vendredi 8 août 2025.
Yoga au camping Le Parc des Vaux
Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-08 10:00:00
fin : 2025-08-15 11:00:00
Date(s) :
2025-08-08 2025-08-12 2025-08-15 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29
1 heure de yoga pour se déconnecter au Camping du Parc des Vaux
En août, tous les mardis et vendredis, prenez un temps pour vous !
Bérénice Salazar (professeur de Yoga Kriya) vous attend pour respirer profondément au bord de la Varenne.
Bienvenue !
10€ la séance
de 10H à 11H
Réservation auprès de la réception du camping .
Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25
English :
1 hour of yoga to disconnect at Camping du Parc des Vaux
German :
1 Stunde Yoga zum Abschalten auf dem Campingplatz Parc des Vaux
Italiano :
1 ora di yoga per staccare la spina al campeggio Parc des Vaux
Espanol :
1 hora de yoga para desconectar en el camping Parc des Vaux
L’événement Yoga au camping Le Parc des Vaux Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2025-07-31 par Bocage Mayennais Tourisme