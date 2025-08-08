Yoga au camping Le Parc des Vaux Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées

Yoga au camping Le Parc des Vaux Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées vendredi 8 août 2025.

Yoga au camping Le Parc des Vaux

Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-15 11:00:00

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-12 2025-08-15 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29

1 heure de yoga pour se déconnecter au Camping du Parc des Vaux

En août, tous les mardis et vendredis, prenez un temps pour vous !

Bérénice Salazar (professeur de Yoga Kriya) vous attend pour respirer profondément au bord de la Varenne.

Bienvenue !

10€ la séance

de 10H à 11H

Réservation auprès de la réception du camping .

Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25

English :

1 hour of yoga to disconnect at Camping du Parc des Vaux

German :

1 Stunde Yoga zum Abschalten auf dem Campingplatz Parc des Vaux

Italiano :

1 ora di yoga per staccare la spina al campeggio Parc des Vaux

Espanol :

1 hora de yoga para desconectar en el camping Parc des Vaux

