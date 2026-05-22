Saint-Émilion

Yoga au Château Laroze

10 La Gomerie Saint-Émilion Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Nous sommes repartis pour une nouvelle saison de Yoga au Château.

Mercredi 29 juillet Yoga au Château Laroze

Rendez-vous toutes les semaines de l’été 2026, dès 19 h, pour une heure de yoga dans un cadre paisible et inspirant, suivie d’une dégustation conviviale dans l’un des magnifiques châteaux de la région bordelaise.

Une parenthèse de bien-être et de détente à vivre tout l’été, entre nature, patrimoine et douceur des soirées estivales.

Tapis obligatoire pour participer aux séances. .

10 La Gomerie Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 69 22 l.merit@hotmail.fr

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English : Yoga au Château Laroze

L’événement Yoga au Château Laroze Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Emilion