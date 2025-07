Yoga au Lac de Rillé Rillé

Yoga au Lac de Rillé Rillé samedi 12 juillet 2025.

Yoga au Lac de Rillé

Rillé Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-08-23 10:00:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-19 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Des cours de yoga en pleine nature .

Les cours auront lieu du 7 au 23 juillet puis du 11 au 31 août.

Réservation directement via gurubay http://gurubay.co/@santoshayoga.zo

Des cours de yoga en pleine nature .

Les cours auront lieu du 7 au 23 juillet puis du 11 au 31 août.

Réservation directement via gurubay http://gurubay.co/@santoshayoga.zo 15 .

Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 69 00 71 73 santoshayoga.zoe@gmail.com

English :

Yoga classes in the heart of nature.

Classes run from July 7 to 23 and August 11 to 31.

Reservations directly via gurubay http://gurubay.co/@santoshayoga.zo

German :

Yogakurse in der Natur .

Die Kurse finden vom 7. bis 23. Juli und dann vom 11. bis 31. August statt.

Buchungen direkt über gurubay http://gurubay.co/@santoshayoga.zo

Italiano :

Corsi di yoga nel cuore della natura.

Le lezioni si terranno dal 7 al 23 luglio e dall’11 al 31 agosto.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente tramite gurubay http://gurubay.co/@santoshayoga.zo

Espanol :

Clases de yoga en plena naturaleza.

Las clases se impartirán del 7 al 23 de julio y del 11 al 31 de agosto.

Las reservas pueden hacerse directamente a través de gurubay http://gurubay.co/@santoshayoga.zo

L’événement Yoga au Lac de Rillé Rillé a été mis à jour le 2025-07-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE