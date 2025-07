Yoga au lac en français Lauzun

Yoga au lac en français Lauzun jeudi 17 juillet 2025.

Yoga au lac en français

au lac Lauzun Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-17 10:45:00

fin : 2025-08-28 12:00:00

2025-07-17

L’association Bluemoon vous propose une session en français de yoga au bord du lac. Tous les niveaux sont acceptés, il vous suffit d’amener votre tapis. La séance est sur inscription uniquement. Cet atelier est disponible aussi en anglais le même jour et au même endroit.

au lac Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 41 01 50 yoga.bluemoon47@gmail.com

English : Yoga au lac en français

The Bluemoon association offers a yoga session in French by the lake. All levels welcome, just bring your mat. The session is by registration only. This workshop is also available in English on the same day and at the same location.

German : Yoga au lac en français

Der Verein Bluemoon bietet Ihnen eine französischsprachige Yogasitzung am See an. Alle Niveaus werden akzeptiert, Sie müssen nur Ihre Matte mitbringen. Die Sitzung ist nur mit Anmeldung möglich. Dieser Workshop wird am selben Tag und am selben Ort auch auf Englisch angeboten.

Italiano :

L’associazione Bluemoon propone una sessione di yoga in francese in riva al lago. Tutti i livelli sono benvenuti, basta portare il proprio tappetino. La sessione è solo su iscrizione. Questo workshop è disponibile anche in inglese lo stesso giorno e nello stesso luogo.

Espanol : Yoga au lac en français

La asociación Bluemoon propone una sesión de yoga en francés a orillas del lago. Todos los niveles son bienvenidos, sólo tienes que traer tu esterilla. La sesión es previa inscripción. Este taller también está disponible en inglés el mismo día y en el mismo lugar.

