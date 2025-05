Yoga au musée – Place de l’Isthme Granville, 18 juin 2025 10:30, Granville.

Manche

Yoga au musée Place de l’Isthme Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville Manche

Tarif : – –

Date : 2025-06-18

Début : 2025-06-18 10:30:00

fin : 2025-06-18 11:30:00

Date(s) :

2025-06-18

Tantôt physique, tantôt relaxant, le yoga est reconnu pour ses vertus pour le corps et l’esprit. Et si cette pratique millénaire rencontrait le monde de l’art pour offrir une expérience inédite ? L’invitation est lancée par les équipes du Musée d’art moderne Richard Anacréon et Lucie Lelièvre New Mood Yoga pour sept séances en 2025.

Au cœur de l’exposition Bons Baisers de Granville 3, et de ses collections présentées dans la section Tous à l’eau , consacrée à l’histoire balnéaire de la Monaco du Nord, les participants seront guidés pour méditer, s’offrir un temps d’introspection, de connexion à soi, à l’autre, aux œuvres et au vivant. Une invitation à cultiver la présence, développer sa conscience et réveiller ses sens.

Le nombre de participant est limité pour assurer la sécurité des œuvres réservation obligatoire au 02 33 51 02 94

Les séances sont accessibles à tous, y compris aux débutants.

Une tenue de sport et une gourde sont nécessaires. Des tapis de yoga peuvent être prêtés en cas de besoin.

Place de l’Isthme Musée d’art moderne Richard Anacréon

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

English : Yoga au musée

Both physical and relaxing, yoga is renowned for its virtues for body and mind. What if this age-old practice were to meet the world of art to offer a unique experience? The Musée d?art moderne?s Richard Anacréon and Lucie Lelièvre have issued an invitation ? New Mood Yoga? for seven sessions in 2025.

In the heart of the Bons Baisers de Granville 3 exhibition, and its collections presented in the « Tous à l?eau » section, dedicated to the seaside history of Northern Monaco, participants will be guided to meditate, to offer themselves a time of introspection, of connection to themselves, to others, to works of art and to the living. An invitation to cultivate presence, develop awareness and awaken the senses.

The number of participants is limited to ensure the safety of the works: booking essential on 02 33 51 02 94

Sessions are open to all, including beginners.

Sportswear and a water bottle are required. Yoga mats are available on loan.

German :

Yoga ist für seine positiven Auswirkungen auf Körper und Geist bekannt. Wie wäre es, wenn diese jahrtausendealte Praxis auf die Welt der Kunst treffen würde, um eine völlig neue Erfahrung zu ermöglichen? Das Team des Museums für Moderne Kunst Richard Anacréon und Lucie Lelièvre laden dazu ein New Mood Yoga? für sieben Sitzungen im Jahr 2025.

Inmitten der Ausstellung Bons Baisers de Granville 3 und ihrer Sammlungen, die in der Abteilung « Tous à l’eau » (Alle ans Wasser) präsentiert werden, die der Geschichte des Badeortes Monaco im Norden gewidmet ist, werden die Teilnehmer dazu angeleitet, zu meditieren, sich eine Zeit der Introspektion zu gönnen, sich mit sich selbst, dem Anderen, den Werken und dem Lebendigen zu verbinden. Eine Einladung, die Präsenz zu kultivieren, das Bewusstsein zu entwickeln und die Sinne zu wecken.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um die Sicherheit der Werke zu gewährleisten: Reservierung unter 02 33 51 02 94 erforderlich

Die Sitzungen sind für alle zugänglich, auch für Anfänger.

Sportliche Kleidung und eine Trinkflasche sind erforderlich. Yogamatten können bei Bedarf ausgeliehen werden.

Italiano :

Che sia fisico o rilassante, lo yoga è famoso per le sue virtù per il corpo e la mente. E se questa pratica millenaria si incontrasse con il mondo dell’arte per offrire un’esperienza unica? Il Musée d’art moderne Richard Anacréon e Lucie Lelièvre hanno lanciato l’invito ? New Mood Yoga » per sette sessioni nel 2025.

Nel cuore della mostra Bons Baisers de Granville 3, e delle sue collezioni presentate nella sezione « Tous à l’eau », dedicata alla storia balneare del Nord di Monaco, i partecipanti saranno guidati a meditare, a offrirsi un momento di introspezione, di connessione con se stessi, con gli altri, con le opere e con gli esseri viventi. Un invito a coltivare la presenza, a sviluppare la consapevolezza e a risvegliare i sensi.

Il numero di partecipanti è limitato per garantire la sicurezza delle opere: prenotazione obbligatoria al numero 02 33 51 02 94

Le sessioni sono aperte a tutti, anche ai principianti.

È richiesto un abbigliamento sportivo e una bottiglia d’acqua. Se necessario, si possono prendere in prestito i tappetini per lo yoga.

Espanol :

Ya sea físico o relajante, el yoga es famoso por sus virtudes para el cuerpo y la mente. ¿Y si esta práctica milenaria se uniera al mundo del arte para ofrecer una experiencia única? Richard Anacréon y Lucie Lelièvre, del Museo de Arte Moderno, han lanzado una invitación ? New Mood Yoga? para siete sesiones en 2025.

En el corazón de la exposición Bons Baisers de Granville 3, y de sus colecciones presentadas en la sección « Tous à l’eau », dedicada a la historia balnearia del norte de Mónaco, los participantes serán guiados a meditar, a ofrecerse un tiempo de introspección, de conexión consigo mismos, con los demás, con las obras y con los seres vivos. Una invitación a cultivar la presencia, desarrollar la conciencia y despertar los sentidos.

El número de participantes es limitado para garantizar la seguridad de las obras: imprescindible reservar en el 02 33 51 02 94

Las sesiones están abiertas a todos, incluidos los principiantes.

Se requiere ropa deportiva y una botella de agua. En caso necesario, se pueden tomar prestadas esterillas de yoga.

