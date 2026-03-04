Yoga au Musée !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Yoga au Musée ! Mercredi 18 mars, 10h00 Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit, sur inscription.

Cette visite douce et poétique invite les tout-petits et leurs parents à découvrir les œuvres à travers le mouvement, la respiration et l’écoute. En alternant temps d’observation et postures inspirées des œuvres, chacun est invité à se détendre, s’étirer et rêver.

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier

Organisée dans le cadre du Festival Ribambelle et en partenariat avec Mama Gaia, cette visite invite les participants à découvrir le musée sous l’angle du mouvement et du corps.