Yoga au Musée Saint-Dizier
Yoga au Musée Saint-Dizier mercredi 18 mars 2026.
Yoga au Musée
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Tout public
Cette visite invite les participants à découvrir le musée sous l’angle du mouvement et du corps. Pour les 3-5 ans. .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga au Musée Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne