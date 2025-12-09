Yoga au sommet Restaurant Béderet Luz-Saint-Sauveur

Yoga au sommet

Restaurant Béderet LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 10:30:00

fin : 2026-01-04 11:30:00

Date(s) :

2026-01-04

Envie d’une parenthèse sous le signe de l’harmonie et du bien-être face aux cimes enneigées ? Tu es au bon endroit !

Viens exécuter tes plus belles asanas en inspirant profondément l’air pur de la montagne au son de la douce voix d’Aude.

Libère les tensions accumulées, connecte ton corps et ton esprit et ouvre les yeux ! Tu es encore sur terre et les pieds dans la neige.

Petit plus prolonge le moment de plénitude en dégustant une formule thé proposée par le snack-bar du Bédéret.

> Tapis de yoga fourni.

> Prévoir des vêtements chauds et adaptés, ainsi que des chaussures confortables.

> Activité en plein air sous réserve de conditions météorologiques favorables.

> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com.

> Tarif 15€ .

Restaurant Béderet LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64

English :

Looking for a break from the hustle and bustle of the snowy peaks? You’ve come to the right place!

Come and practise your best asanas while breathing in the pure mountain air to the sound of Aude’s gentle voice.

Release accumulated tension, connect your body and mind and open your eyes! You’re still on the ground and your feet are in the snow.

A little extra: extend your moment of fulfillment with a cup of tea from the Bédéret snack bar.

