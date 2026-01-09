Yoga au sommet Secteur Bédéret Luz-Saint-Sauveur

Yoga au sommet

Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Profitez d’une parenthèse sous le signe de l’harmonie et du bien-être en pleine nature face aux cimes enneigées. Exécutez vos plus belles asanas en inspirant profondément l’air pur de la montagne au son de la douce voix d’Aude. Libérez les tensions accumulées, connectez votre corps et votre esprit puis ouvrez les yeux, vous êtes encore sur terre et les pieds dans la neige !

En option, prolongez le moment de plénitude en dégustant une formule thé proposée par le snack-bar du Béderet.

> Tapis de yoga fourni.

> Prévoyez des vêtements chauds et adaptés, ainsi que des chaussures confortables.

> Activité en plein air sous réserve de conditions météorologiques favorables.

> Réservation obligatoire au 05 62 92 80 64 ou sur www.luz-ardiden.com.

> Tarif 15€ .

Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64 contact@luz-ardiden.com

English :

Enjoy an interlude of harmony and well-being in the heart of nature, facing the snowy peaks. Perform your most beautiful asanas while breathing in the pure mountain air and listening to Aude?s gentle voice. Release accumulated tension, connect your body and mind, then open your eyes you’re still on earth, but your feet are in the snow!

As an optional extra, you can extend your moment of bliss with a cup of tea from Le Béderet?s snack bar.

