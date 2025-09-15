YOGA AVEC CÉLINE Prémian

4 place amans Prémian Hérault

Deux séances pour se reconnecter à soi yoga débutants à 17h et Vini Yoga à 18h15. Céline, diplômée de l’IFY, propose une pratique douce et évolutive, accessible à tous. Prévoir tapis et couverture. Reprise le 15 septembre.

Chaque lundi, Céline Dupont, diplômée de l’Institut Français de Yoga, vous invite à un moment de bien-être. À 17h, le cours débutants vous initie aux postures et au souffle. À 18h15, le Vini Yoga approfondit la pratique dans le respect du rythme de chacun. Les séances favorisent l’attention, l’énergie et la détente. Prévoir tapis, couverture et zafu si possible. .

English :

Two sessions to reconnect with yourself: beginners’ yoga at 5pm and Vini Yoga at 6:15pm. Céline, an IFY graduate, offers a gentle, progressive practice accessible to all. Bring mat and blanket. Resumes September 15.

German :

Zwei Sitzungen, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden: Yoga für Anfänger um 17 Uhr und Vini Yoga um 18.15 Uhr. Céline, Absolventin des IFY, bietet eine sanfte und entwicklungsfähige Praxis an, die für alle zugänglich ist. Matte und Decke mitbringen. Wiederbeginn am 15. September.

Italiano :

Due sessioni per riconnettersi con se stessi: yoga per principianti alle 17.00 e Vini Yoga alle 18.15. Céline, diplomata all’IFY, propone una pratica dolce e progressiva, accessibile a tutti. Portate un tappetino e una coperta. Riprende il 15 settembre.

Espanol :

Dos sesiones para reencontrarse con uno mismo: yoga para principiantes a las 17:00 h y Vini Yoga a las 18:15 h. Céline, diplomada del IFY, propone una práctica suave y progresiva, accesible a todos. Traer esterilla y manta. Reanudación el 15 de septiembre.

