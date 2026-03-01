Yoga avec Charlotte Scaning lab Rennes 2 mars – 6 avril, les lundis Sur inscription – Tarifs:

– 10€ le cours d’essai puis 15 € le cours d’1 heure

Forfait 5 cours: 60 €

– Cours privé: 50€

Yoga et bonne humeur: mon corps respire ! Pratique d’une heure, simple, progressive et puissante. Débutants bienvenus!

### **Lieu & horaire:**

**Lundi 12h–13h** — SCANING Lab, 28 rue Saint-Louis instagram:@scaning_lab

(Apporter son tapis personnel)

### **Le cours: Hatha Yoga**

Je propose un cours où la pratique est **simple, progressive et puissante**. Ancrée dans la tradition du Hatha Yoga, elle permet de s’assouplir, de se renforcer et de revenir à son corps avec naturel. Pour celles et ceux qui souhaitent se (re)connecter à leur corps et s’accorder de l’espace.

**Ouvert à tous niveaux.**

Les cours peuvent aussi être proposés en anglais sur demande d’un petit groupe.

### **Réservation**

Par SMS/WhatsApp : 07 77 97 42 68

Par email : [charlotte.artistofthespirit@gmail.com](mailto:charlotte.artistofthespirit@gmail.com)

### **Qui suis-je?**

Je suis Charlotte Moreau, installée à Rennes depuis 2016, après avoir grandi au Maroc et vécu dans plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique. J’ai découvert le yoga enfant, puis je m’y suis intéressée plus profondément plus tard, en le pratiquant partout où mes voyages, mes études et mes transitions de vie m’ont menée.

Aujourd’hui, je partage mon temps entre le chant et l’enseignement du yoga, deux pratiques complémentaires qui me permettent de rester ancrée, créative et vivante ! Je suis convaincue par la sagesse du yoga et par la profondeur de ses bienfaits, et je le partage avec douceur, enthousiasme et sincérité, pour offrir un espace où chacun·e peut pratiquer simplement, quel que soit son corps ou son niveau, et passer un bon moment en toute sérénité.

### **Parcours & formation**

Formée en Hatha Yoga à Mysore, Inde (Samyak Yoga, 2016), puis à Bali (The Practice), j’ai ensuite continué à approfondir ma pratique et ma compréhension en France (Yogas & Vedas) et en Angleterre, avec l’approche féminine de Yoni Shakti.

Je poursuis ma formation de manière régulière, à travers des stages, pratiques avancées et explorations personnelles liées au souffle, au mouvement et à la conscience du corps.

À terme, j’ai à cœur d’intégrer davantage la voix et la musique dans mes cours — notamment dans les pratiques comme le yoga nidra — pour proposer une expérience douce, immersive et ressourçante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-02T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-06T13:00:00.000+02:00

charlotte.artistofthespirit@gmail.com 07.77.97.42.68

Scaning lab 28 rue Saint Louis, rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



