Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé

Yoga avec Marine Rudra Priya

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Hatha Vinyasa

Un yoga complet, une pratique sur mesure respiration (pranayama), salutation hatha et vinyasa, partie vinyasa puis postures tenues de hatha et relaxation finale.

une bonne condition physique ou déjà 1 an de pratique du yoga recommandé.

– Séance de 9h30 à 10h30

Yoga prénatal

Un yoga doux et adapté aux besoins des futures mamans.

Un accompagnement du corps et de l’esprit pour la grossesse.

– Séance de 14h à 15h. .

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84

