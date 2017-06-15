Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé

Yoga avec Marine Rudra Priya

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26 11:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Hatha Yoga Exercices de respiration (pranayamas), salutations au soleil, postures (asanas) et relaxation finale au son des instruments de sonothérapie.Intensité moyenne, pratique complète pour le corps et l’esprit en relâchement et activation musculaire. .

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84

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English : Yoga avec Marine Rudra Priya

L’événement Yoga avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS