Yoga Baby & Kids, Micro-crèche « Monts et Merveilles » Hardifort, Hardifort

Yoga Baby & Kids Samedi 14 mars, 10h00 Micro-crèche « Monts et Merveilles » Hardifort Hauts-de-France

Inscription obligatoire, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T11:30:00+01:00

La séance se déroulera en différents temps :

Accueil et une présentation de la séance,

Incitation au yoga bébé et au yoga parent,

Découverte du yoga des sens, ce temps viendra enrichir l’expérience,

Relaxation en musique, propice à l’apaisement.

Echanges et remise de documents pour prolonger les bienfaits à la maison.

Samedi 14 mars de 10 h à 11 h 30 à Hardifort (Micro-crèche Monts et Merveilles à Hardifort)

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Prévoir une tenue adaptée

Micro-crèche « Monts et Merveilles » Hardifort 689 Route de la place- 59670 Hardifort Hardifort 59670 Hauts-de-France Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-yoga-baby-kids-hardifort »}]

À bord du Bus des 1000 premiers jours, Éveil et douceur propose un atelier yoga parents-bébés, samedi 14 mars à Hardifort. Un moment de partage et de douceur vous attend.