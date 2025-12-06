Yoga & Bain sonore Voyage des 5 éléments Mairie Sainte-Geneviève-lès-Gasny

Yoga & Bain sonore Voyage des 5 éléments

Et si vous veniez retrouver le langage secret de la Terre, de l’Eau, du Feu, de l’Air et de l’Ether ? Et si, le temps d’une soirée, vous réappreniez à écouter, non avec votre mental, mais avec votre peau, votre souffle, vos cellules ? A vous sentir en reliance avec les éléments

Nous vous invitons à un voyage sacré, un tissage d’expériences entre corps, souffle, sons et éléments.

Dans un premier temps, Cynthia (Chrysalide) vous accompagnera à travers une pratique de yoga (accessible à tous) et vous guidera pour plonger dans l’univers des 5 éléments

La Terre pour vous enraciner, sentir la stabilité sous vos pieds, habiter votre temple intérieur.

L’Eau pour inviter la fluidité, la souplesse, la danse du vivant en vous.

Le Feu pour rallumer votre feu sacré, éveiller votre force, votre lumière intérieure.

L’Air pour vous ouvrir, vous alléger, laisser le souffle vous porter vers l’infini.

L’Ether pour faire vibrer en vous la reliance à l’univers

Tout au long de la pratique, les sons intuitifs — gongs, bols chantants, carillons, tambours — accompagneront votre cheminement, éveillant des dimensions invisibles, soutenant chaque mouvement, chaque respiration.

Puis, dans l’immobilité précieuse de la relaxation, vous serez invités à un bain sonore profond de Justyna de Vedan’Art un temps de totale réceptivité, où les vibrations traverseront le corps et l’âme, éveillant souvenirs enfouis, guérisons silencieuses et rêves oubliés.

Chaque son sera une vague, chaque vibration une clef pour franchir les portes intérieures et renouer avec votre essence.

Ce rituel est une invitation à réenchanter votre lien au vivant, à écouter la sagesse que les éléments portent en vous depuis toujours, à vous sentir relié dans votre corps, cœur et conscience, à travers l’alchimie de nos deux pratiques.

La rencontre se conclura par une tasse de thé partagée, pour revenir en douceur et prolonger la convivialité.

Cet atelier est ouvert à toutes et à tous, aucun prérequis en yoga ou en méditation.

Il suffit de venir avec curiosité, un tapis et l’envie de voyager à travers les élément .

