Yoga Before Work Spécial Femmes Moma Kitchen Food Court Bayonne

Yoga Before Work Spécial Femmes

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Before Work Édition spéciale femmes

Avant de démarrer la journée, offrez-vous une parenthèse rien qu’à vous. Ce before work spécialement pensé pour les femmes propose un moment de recentrage, de bien-être et d’inspiration, dans une atmosphère douce et conviviale.

Le principe prendre du temps pour soi avant le travail, partager un moment apaisant et repartir avec des conseils concrets pour se sentir bien au quotidien.

Au programme

7h30 — Cours de yoga

Une séance accessible à toutes pour réveiller le corps en douceur, relâcher les tensions et commencer la journée avec sérénité et vitalité (Studio La Fauve Yoga)

8h15 8h45 — Petit-déjeuner healthy & talk inspirant

Pour cette première rencontre naturopathie & bien-être au travail (avec Johanna Ricard) .

+33 6 26 74 81 31 aurelie@momakitchen.fr

