Yoga Rooftop Biscarrosse samedi 19 juillet 2025.

Rooftop 169 Avenue de la Plage Biscarrosse Landes

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Une pratique pour s’évader dans un lieu magnifique. Un cocon au coeur de Biscarrosse plage pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit.

On se connecte à son souffle et on laisse l’énergie du moment opérer. .

Rooftop 169 Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 13 67 soham.yoga.et.bien.etre@gmail.com

