Yoga Brunch à l’Occasion L’Occasion Café Reims

Yoga Brunch à l’Occasion L’Occasion Café Reims dimanche 20 juillet 2025.

Yoga Brunch à l’Occasion

L’Occasion Café 188 Rue de Vesle Reims Marne

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 13:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Tout public

L’Occasion Café x So Am Yoga Yoga Brunch

L’Occasion Café vous propose un nouveau rendez-vous autour du bien-être avec son premier Yoga Brunch le dimanche 20 juillet, dès 10h.

Débutez par une séance de yoga Vinyasa d’une heure, accessible à toutes et à tous, dispensée par notre professeure de yoga, Amandine.

Puis, à partir de 11h, vous pourrez vous détendre en appréciant notre traditionnel brunch, bien mérité, préparé avec soin par notre équipe.

Une matinée agréable, reposante et délicieuse. Parfaite pour poursuivre le reste de votre journée, en famille ou entre amis !

Quelques infos pratiques :

Il s’agit d’une séance de Yoga Vinyasa, accessible à toutes et à tous, débutants ou confirmés, adeptes de sport, personnes en recherche d’une activité de détente et d’apaisement et/ou toutes personnes désirant simplement partager un joli moment en petit groupe. Amandine enseigne le yoga depuis peu de temps mais elle est une vraie Yogi dans l’âme puisqu’elle s’est initiée à la pratique depuis plus de 5 ans. Aujourd’hui, elle mêle cette belle activité à son quotidien de grande sportive !

Elle saura ainsi être à votre écoute pour proposer une séance adaptée à chacun, selon ses propres attentes et ses problématiques de santé ou autre. .

L’Occasion Café 188 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est

English : Yoga Brunch à l’Occasion

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yoga Brunch à l’Occasion Reims a été mis à jour le 2025-07-10 par Reims Tourisme & Congrès