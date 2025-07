Yoga Brunch Le Lieu Utile Angoulême

Yoga Brunch Le Lieu Utile Angoulême dimanche 13 juillet 2025.

Yoga Brunch

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

formule tout compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Le Lieu Utile se plie en quatre pour accueillir le collectif JAY Charente et vous propose un Yoga/Brunch

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

Le Lieu Utile bends over backwards to welcome the JAY Charente collective for a Yoga/Brunch

German :

Der Lieu Utile verbiegt sich, um das Kollektiv JAY Charente zu empfangen und bietet Ihnen einen Yoga/Brunch an

Italiano :

Le Lieu Utile si fa in quattro per accogliere il collettivo JAY Charente e offrirvi uno Yoga/Brunch

Espanol :

Le Lieu Utile se vuelca para acoger al colectivo JAY Charente y ofrecerle un Yoga/Brunch

L’événement Yoga Brunch Angoulême a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême