Yoga & Brunch

chemin des bois Bornel Oise

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 14:00:00

2026-03-29 2026-06-28

Une matinée conviviale, pour vous chouchouter !

Une pratique de deux heures de yoga accessible à toutes et tous pour accueillir la nouvelle saison, suivie d’un brunch servi dans un lieu enchanteur…

Séance de yoga (postures, respirations,…) accessible aux débutants et aux initiés

Yoga Nidra (relaxation) dans la canopée du Moulin

Brunch végétarien et gourmand, préparé par Slack Kitchen avec des produits frais.

chemin des bois Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 6 24 36 81 91 untempspoursoi@ecomail.fr

English :

A friendly morning to pamper yourself!

A two-hour yoga practice open to all to welcome the new season, followed by a brunch served in an enchanting setting?

A yoga session (postures, breathing, etc.) accessible to beginners and initiated alike

Yoga Nidra (relaxation) in the Moulin canopy

Gourmet vegetarian brunch prepared by Slack Kitchen with fresh produce.

