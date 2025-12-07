Yoga Brunch SAJECE Cholet
Yoga Brunch
SAJECE 9 rue du Mans Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2026-01-11 12:30:00
2025-12-07 2026-01-11
On fait du yoga, on brunch et on s’amuse ensemble
07/12/2025 Yoga brunch Jeu de société
11/01/2026 Yoga brunch Détox
15/02/2026 Yoga en duo & Brunch de St Valentin .
SAJECE 9 rue du Mans Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 38 51 99 romanecorbella.yoga@gmail.com
