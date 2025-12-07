Yoga Brunch SAJECE Cholet

Yoga Brunch

SAJECE 9 rue du Mans Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2026-01-11 12:30:00

Date(s) :

2025-12-07 2026-01-11

On fait du yoga, on brunch et on s’amuse ensemble

07/12/2025 Yoga brunch Jeu de société

11/01/2026 Yoga brunch Détox

15/02/2026 Yoga en duo & Brunch de St Valentin .

SAJECE 9 rue du Mans Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 38 51 99 romanecorbella.yoga@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yoga Brunch Cholet a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Choletais