Yoga & brunch Le Moussu Messanges

Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Cours de yoga avec Lise avant le brunch du 19 octobre à 9h, 12 €, ramène ton tapis

Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50

English : Yoga & brunch

Yoga class with Lise before brunch on October 19 at 9 a.m., 12 ?, bring your mat

German : Yoga & brunch

Yogakurs mit Lise vor dem Brunch am 19. Oktober um 9 Uhr, 12?, bring deine Matte mit

Italiano :

Lezione di yoga con Lise prima del brunch il 19 ottobre alle 9.00, 12?, portare il tappetino

Espanol : Yoga & brunch

Clase de yoga con Lise antes del brunch el 19 de octubre a las 9h, 12?, trae tu esterilla

L’événement Yoga & brunch Messanges a été mis à jour le 2025-10-06 par OTI LAS