Yoga & brunch Le Moussu Messanges

Yoga & brunch
Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Cours de yoga avec Lise avant le brunch du 19 octobre à 9h, 12 €, ramène ton tapis
Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50
English : Yoga & brunch
Yoga class with Lise before brunch on October 19 at 9 a.m., 12 ?, bring your mat
German : Yoga & brunch
Yogakurs mit Lise vor dem Brunch am 19. Oktober um 9 Uhr, 12?, bring deine Matte mit
Italiano :
Lezione di yoga con Lise prima del brunch il 19 ottobre alle 9.00, 12?, portare il tappetino
Espanol : Yoga & brunch
Clase de yoga con Lise antes del brunch el 19 de octubre a las 9h, 12?, trae tu esterilla
