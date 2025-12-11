YOGA BRUNCH NINKASI Montpellier

YOGA BRUNCH NINKASI

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

YOGA & BRUNCH

Cet événement a pour objectif de rendre la pratique du yoga plus accessible et de l’amener dans un cadre plus détendu et moins formel que celui auquel on est habitué.

C’est aussi l’occasion de se retrouver après la séance autour d’un repas gourmand pour échanger et partager.

Le rendez-vous est donné dimanche 14 décembre à 11h chez Ninkasi Montpellier.

Au programme un vinyasa d’une heure, inspiré de l’Ashtanga, reliant souffle et mouvement.

Il ne s’agit pas d’un flow classique l’accent sera mis sur le placement, la respiration et le respect du rythme de chacun.e. Chaque posture sera abordée avec attention, en s’adaptant aux possibilités des corps présents.

Réservation obligatoire au https://bit.ly/48LcNyQ .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

YOGA & BRUNCH

The aim of this event is to make the practice of yoga more accessible, and to bring it into a more relaxed and less formal setting than we are used to.

It’s also an opportunity to get together after the session over a gourmet meal to share and exchange ideas.

See you on Sunday December 14 at 11am at Ninkasi Montpellier.

