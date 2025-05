Yoga Brunch x Fêtes des Mères aux Grands Chênes – Raray, 25 mai 2025 11:15, Raray.

Yoga Brunch x Fêtes des Mères aux Grands Chênes 4 rue Nicolas de Lancy Raray Oise

Yoga Brunch x Fête des Mères Une Évasion Champêtre aux Grands Chênes

Lieu Les Cabanes des Grands Chênes, Raray

Offrez-vous une parenthèse enchantée en plein cœur de la nature ! À l’occasion de la Fête des Mères, les Grands Chênes vous invitent à une expérience unique mêlant bien-être, gourmandise et moments partagés.

Au programme

? Une séance de yoga en extérieur, dans un cadre champêtre et apaisant. Adaptée à tous les niveaux, elle est idéale pour se recentrer et se ressourcer.

?? Un brunch savoureux et équilibré, soigneusement préparé pour éveiller vos papilles après une belle séance de yoga.

?? Un moment parfait à partager avec votre maman ou vos proches, pour célébrer ce jour spécial.

Réservation obligatoire estelle@cabanesdesgrandschenes.com

Plongez dans l’atmosphère unique des Grands Chênes et laissez-vous séduire par cette journée hors du temps. Les places sont limitées, pensez à réserver rapidement ! 65 .

Raray 60810 Oise Hauts-de-France estelle@cabanesdesgrandschenes.com

