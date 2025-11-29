Yoga caritatif pour les animaux Le Hasard Ludique Paris

YOCA, le yoga pour la cause animale, te donne rendez-vous le samedi 29 novembre à 14h45 dans le cadre du marché végane du Hasard Ludique ! Viens nous rejoindre pour une séance de yoga d’une heure placée sous le signe du cocooning et de la chaleur intérieure. La séance est accessible sur donation à un organisme œuvrant pour la cause animale : le refuge Groin groin, refuge pour cochons & animaux de ferme.

Au programme : des mouvements doux et enveloppants, des techniques réchauffantes pour (r)allumer notre feu intérieur, de l’ancrage et du bien-être pour t’aider à traverser la saison froide.

Viens comme tu es, quel que soit ton niveau, avec une tenue confortable. Les tapis seront prêtés sur place.

Qui sommes-nous ?

​Chez YOCA, nous souhaitons croiser le bien-être humain et celui des animaux car nous sommes convaincus que l’un ne peut exister sans l’autre.

Nous proposons des cours de yoga et des ressources pour sensibiliser aux enjeux de la question animale.

Nos cours de yoga sont accessibles sur donation à des associations luttant pour la cause animale : une façon concrète de s’engager pour un monde meilleur, tout en se faisant du bien.

Un moment chaleureux pour prendre soin de soi et des autres animaux.

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h45 à 15h45

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

