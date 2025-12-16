YOGA CHAISE et SOL

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-01-05

Venez découvrir les bienfaits du Yoga chaise –

Ateliers proposés à Saint Paul et à Sarp par l’Association Trait d’Union Aidants Aidés

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 03 62 presidence@trait-union-sud.org

English :

Come and discover the benefits of Chair Yoga –

Workshops offered in Saint Paul and Sarp by Association Trait d’Union Aidants Aidés

L’événement YOGA CHAISE et SOL Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-12-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65