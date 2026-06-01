Saint-Viaud

YOGA CHAMPÊTRE

2, La Moinerie Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-28 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16

YOGA CHAMPÊTRE, en pleine nature !

Chaque année de Juin à Octobre, Séverine vous invite à vous rejoindre pour pratiquer le yoga dans un jardin de fleurs sauvages et médicinales à La Moinerie.

Le yoga qu’elle vous propose s’exprime avec le cœur et fera le lien entre le corps, l’émotionnel et l’esprit.

C’est un yoga dynamique, ancré et profondément ressourçant ; c’est l’essence du Adi Vajra Shakti Yoga.

Elle vous offre une parenthèse pour respirer… et vous reconnecter à l’essentiel, où l’on explore le déploiement du corps, l’ouverture, les mouvements dynamiques… et on se fait profondément du bien.

Les séances étant en plein air sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions climatiques/

Réservation obligatoire au 06 15 92 07 69

À prévoir

Tapis de yoga

Coussin

Plaid

Chaussettes + sandales

Bouteille d’eau

Infos complémentaires

Cycles à thème proposés (modules de 3 à 5 semaines)

Tous niveaux bienvenus .

2, La Moinerie Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 92 07 69 yoga.seve@icloud.com

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English :

L’événement YOGA CHAMPÊTRE Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint Brevin