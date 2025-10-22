Yoga chateau de Lunac Lunac
Yoga chateau de Lunac Lunac mercredi 22 octobre 2025.
Yoga chateau de Lunac
Lunac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-25
Cours de yoga au château de Lunac
Véronique Duhem-Tonnelle, formée en hatha yoga, école Soham Namur, certifiée yoga alliance et E.S.Y.F.E vous propose une pratique associant pranayama et postures diverses. Adaptée à tous les niveaux.
La séance aura lieu dans la salle de yoga du Château. Merci de vous munir de tapis, coussin et couverture.
Les places sont limitées.
Confirmation souhaitée à l’adresse mail chateaulunac@gmail.com
Participation financière libre au profit de l’association Cultures et Musiques Lunacoises .
Lunac 12270 Aveyron Occitanie chateaulunac@gmail.com
English :
Yoga classes at Château de Lunac
German :
Yogakurs im Schloss Lunac
Italiano :
Corsi di yoga al Castello di Lunac
Espanol :
Clases de yoga en el Château de Lunac
L’événement Yoga chateau de Lunac Lunac a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)