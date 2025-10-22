Yoga chateau de Lunac Lunac

Yoga chateau de Lunac Lunac mercredi 22 octobre 2025.

Yoga chateau de Lunac

Lunac Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-25

Cours de yoga au château de Lunac

Véronique Duhem-Tonnelle, formée en hatha yoga, école Soham Namur, certifiée yoga alliance et E.S.Y.F.E vous propose une pratique associant pranayama et postures diverses. Adaptée à tous les niveaux.

La séance aura lieu dans la salle de yoga du Château. Merci de vous munir de tapis, coussin et couverture.

Les places sont limitées.

Confirmation souhaitée à l’adresse mail chateaulunac@gmail.com

Participation financière libre au profit de l’association Cultures et Musiques Lunacoises .

Lunac 12270 Aveyron Occitanie chateaulunac@gmail.com

English :

Yoga classes at Château de Lunac

German :

Yogakurs im Schloss Lunac

Italiano :

Corsi di yoga al Castello di Lunac

Espanol :

Clases de yoga en el Château de Lunac

