Yoga Concert avec command+M DOCK B PANTIN Pantin

Chaussettes Claquées revient le samedi 11 avril 2026 au Dock B pour deux nouveaux Yoga Concerts inédits…

L’artiste command+M chantera et jouera en harmonie avec les flows des professeures de yoga :

→ Violaine (cours 1 de 14h à 15h30) – tous niveaux

→ Henriette (cours 2 de 16h30 à 18h) – tous niveaux, débutants friendly

[Présentation artiste]

Il écrit ses textes, compose, produit, chante, joue de différents instruments… Ajoutez à tout cela : ingénieur du son. Autant vous dire que rien n’échappe à l’oreille de command+M, qui nous l’a récemment prouvé avec la sortie de son premier album “In the Dark we’re Thick as Thieves” (2026), et que Chaussettes Claquées a réécouté en boucle.

Des morceaux deep et vibrants où la tension monte progressivement, qui rappellent la crème de la crème de l’indie anglo-saxonne.

Laissez-vous porter par son univers lors d’un concert sur mesure, au rythme des postures de yoga. ‍♀️

[Infos pratiques]

Samedi 11 avril 2026

⏰ 14h–15h30 / 16h30–18h

Dock B, 1 Place de la Pointe, 93500 Pantin

✨ Tous niveaux · dès 18 ans

35 € par personne I 60 € pour deux personnes

Places limitées – réservation conseillée sur HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/chaussettes-claquees

Du Yoga Concert tous les mois, c’est avec Chaussettes Claquées.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h30 à 18h00

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 15h30

payant

Places limitées, réservation sur HelloAsso ou paiement en espèces sur place

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 70 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00;2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00

DOCK B PANTIN 1 Place de la Pointe 93500 Pantin

https://www.instagram.com/chaussettesclaquees/ +33768759326 chaussettesclaquees@gmail.com



Afficher la carte du lieu DOCK B PANTIN et trouvez le meilleur itinéraire

