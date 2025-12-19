YOGA CONTÉ POUR LES ENFANTS Bibliothèque Puceul

YOGA CONTÉ POUR LES ENFANTS

Bibliothèque 1 Route des Gremets Puceul Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31 11:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Avec Balasana Yoga

Autour d’un conte, d’une histoire…, cet atelier de yoga conté vous invite à partager un moment de bien-être et de complicité à travers une approche familiale et ludique du yoga (prévoir une tenue souple et confortable).

Gratuit

À partir de 4 ans (enfant obligatoirement accompagné d’un adulte)

Sur inscription .

Bibliothèque 1 Route des Gremets Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Balasana Yoga

L’événement YOGA CONTÉ POUR LES ENFANTS Puceul a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays Erdre Canal Forêt