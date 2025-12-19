YOGA CONTÉ POUR LES ENFANTS Bibliothèque Puceul
YOGA CONTÉ POUR LES ENFANTS Bibliothèque Puceul samedi 31 janvier 2026.
Bibliothèque 1 Route des Gremets Puceul Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31 11:30:00
2026-01-31
Avec Balasana Yoga
Autour d’un conte, d’une histoire…, cet atelier de yoga conté vous invite à partager un moment de bien-être et de complicité à travers une approche familiale et ludique du yoga (prévoir une tenue souple et confortable).
Gratuit
À partir de 4 ans (enfant obligatoirement accompagné d’un adulte)
Sur inscription .
Bibliothèque 1 Route des Gremets Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
