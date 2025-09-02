Yoga cours collectifs Le Clos de la Louve Cramans
Yoga cours collectifs Le Clos de la Louve Cramans mardi 2 septembre 2025.
Yoga cours collectifs
Le Clos de la Louve 4 Rue du Moulin Toussaint Cramans Jura
Tarif : 270 – 270 – 270 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 17:45:00
fin : 2025-09-11 19:00:00
Date(s) :
2025-09-02 2025-09-04 2025-09-09 2025-09-11 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-23 2025-09-25 2025-09-30 2025-10-02 2025-10-07 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-16 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30 2025-11-04 2025-11-06
Cours collectif avec Laure Granval.
Un rendez-vous hebdomadaire d’1h15 pour respirer, se connecter à son corps dans le mouvement, s’apaiser.
Plus d’information https://www.lauregranval.com/
Horaires
mardi, 19h
jeudi, 17h45
Tarifs
270€ à l’année, cours d’essai gratuit en septembre .
Le Clos de la Louve 4 Rue du Moulin Toussaint Cramans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 58 44 45 17 contact@lauregranval.com
English : Yoga cours collectifs
German : Yoga cours collectifs
Italiano :
Espanol :
L’événement Yoga cours collectifs Cramans a été mis à jour le 2025-08-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR