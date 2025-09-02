Yoga cours collectifs Le Clos de la Louve Cramans

Le Clos de la Louve 4 Rue du Moulin Toussaint Cramans Jura

Tarif : 270 – 270 – 270 EUR

Début : 2025-09-02 17:45:00

fin : 2025-09-11 19:00:00

2025-09-02 2025-09-04 2025-09-09 2025-09-11 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-23 2025-09-25 2025-09-30 2025-10-02 2025-10-07 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-16 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30 2025-11-04 2025-11-06

Cours collectif avec Laure Granval.

Un rendez-vous hebdomadaire d’1h15 pour respirer, se connecter à son corps dans le mouvement, s’apaiser.

Plus d’information https://www.lauregranval.com/

Horaires

mardi, 19h

jeudi, 17h45

Tarifs

270€ à l’année, cours d’essai gratuit en septembre .

Le Clos de la Louve 4 Rue du Moulin Toussaint Cramans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 58 44 45 17 contact@lauregranval.com

