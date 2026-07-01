Yoga dans la forêt Tables de pique nique Lit-et-Mixe

Informations pratiques

Lit-et-Mixe

Yoga dans la forêt

Tables de pique nique Cap de l’Homy Lit-et-Mixe Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Tous les jeudis de l’été, séance de yoga dans la forêt.

Venez avec votre tapis ou votre serviette.

Adapté à tous les niveaux.

Tarif 10€

Sur inscription au 06 59 19 52 67. .

Tables de pique nique Cap de l’Homy Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 19 52 67 assozenetcompagnie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga dans la forêt

L’événement Yoga dans la forêt Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-06-30 par Côte Landes Nature Tourisme