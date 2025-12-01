Yoga de l’énergie hiver MJC Flacé Mâcon

Yoga de l’énergie hiver

MJC Flacé 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

Accueillons l’hiver durant cet atelier en stimulant nos organes et leurs méridiens pour ramener de l’énergie dans tout notre organisme.

La particularité du Yoga de l’énergie, yoga indo-tibétain, est le geste conscient , c’est à dire une pratique de déplacement de la conscience vers le souffle dans des postures traditionnelles du Hatha Yoga.

Animé par Nathalie Pornon, professeure de Yoga de l’Énergie, diplômée FIDHY. Praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .

