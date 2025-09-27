Yoga de l’énergie Mjc Flacé Mâcon
Yoga de l’énergie Mjc Flacé Mâcon samedi 27 septembre 2025.
Yoga de l’énergie
Mjc Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 11:30:00
2025-09-27
Le Yoga de l’énergie, pratique orientale ancestrale adaptée au monde occidental moderne, est un yoga tempéré, visant à détendre, rééquilibrer et dynamiser, qui amène au recentrage, à la concentration pour atteindre un état de calme intérieur.
Animé par Nathalie Pornon, professeure de Yoga de l’Énergie, diplômée FIDHY. Praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .
Mjc Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
