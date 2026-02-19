Yoga découverte La vie des Cimes Baigts-de-Béarn
Yoga découverte La vie des Cimes Baigts-de-Béarn samedi 28 février 2026.
Yoga découverte
La vie des Cimes 2312 chemin de Riche Caubraque Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Découvrir une pratique de yoga qui allie vitalité et lâcher prise et petit temps d’échange pour découvrir le lieu avec boissons chaudes et gourmandises. .
La vie des Cimes 2312 chemin de Riche Caubraque Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine clairepapaixpro@gmail.com
