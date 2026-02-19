Yoga découverte La vie des Cimes Baigts-de-Béarn

Yoga découverte La vie des Cimes Baigts-de-Béarn samedi 28 février 2026.

La vie des Cimes 2312 chemin de Riche Caubraque Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Découvrir une pratique de yoga qui allie vitalité et lâcher prise et petit temps d’échange pour découvrir le lieu avec boissons chaudes et gourmandises.   .

La vie des Cimes 2312 chemin de Riche Caubraque Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   clairepapaixpro@gmail.com

