Yoga des grands sorciers Rue des Tamaris Biscarrosse

Yoga des grands sorciers Rue des Tamaris Biscarrosse vendredi 31 octobre 2025.

Yoga des grands sorciers

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Plonge dans une matinée mystique où le corps, l’esprit et les sens s’unissent.

Un voyage sensoriel entre ombre et lumière, où chaque souffle réveille la magie en toi.

Yoga spécial Halloween Une pratique fluide et envoûtante pour libérer les énergies stagnantes et accueillir la transformation.

Bain sonore mystique Laisse-toi transporter par les vibrations profondes des bols, tambours et carillons, pour éveiller ton intuition et purifier ton aura.

Méditation guidée “Ouvre ton sortilège intérieur” Une exploration intérieure pour révéler ta puissance cachée.

Potion magique des sorciers Un élixir chaud et mystérieux concocté spécialement pour nourrir ton âme et sceller ce rituel de bien-être.

Viens célébrer Halloween d’une manière différente! Laisse-toi ensorceler… et découvre la magie qui sommeille en toi. .

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 47 33

English : Yoga des grands sorciers

German :

Italiano :

Espanol : Yoga des grands sorciers

L’événement Yoga des grands sorciers Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Grands Lacs