Yoga des petits Sablé-sur-Sarthe
Yoga des petits Sablé-sur-Sarthe mercredi 1 octobre 2025.
Yoga des petits
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-10-01 16:30:00
fin : 2026-06-17 17:30:00
2025-10-01 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17 2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-03-04 2026-03-18 2026-04-01 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01
Du Yoga destiné aux enfants de 3 à 6 ans, entre mouvements rigolos et moment de calme
L’enfant bouge, s’amuse grâce aux postures d’animaux, d’objets, de végétaux, etc…
Activité ludique aux bienfaits multiples qui favorise le développement psychomoteur et sensoriel. Entre mouvements rigolos et moments de calme , c’est un vrai jeu d’enfants !
Elle permet de travailler la respiration, la relaxation, l’équilibre, la souplesse, la concentration, l’imagination et la gestion des émotions. .
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
Yoga for children aged 3 to 6, between fun movements and a moment of calm
German :
Yoga für Kinder von 3 bis 6 Jahren, zwischen lustigen Bewegungen und ruhigen Momenten
Italiano :
Yoga per bambini dai 3 ai 6 anni, un mix di movimenti divertenti e momenti di calma
Espanol :
Yoga para niños de 3 a 6 años, una mezcla de movimientos divertidos y momentos de calma
