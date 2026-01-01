Yoga des petits

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 16:30:00

fin : 2026-06-17 17:30:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-03-04 2026-03-18 2026-04-01 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01

Du Yoga destiné aux enfants de 3 à 6 ans, entre mouvements rigolos et moment de calme

L’enfant bouge, s’amuse grâce aux postures d’animaux, d’objets, de végétaux, etc…

Activité ludique aux bienfaits multiples qui favorise le développement psychomoteur et sensoriel. Entre mouvements rigolos et moments de calme , c’est un vrai jeu d’enfants !

Elle permet de travailler la respiration, la relaxation, l’équilibre, la souplesse, la concentration, l’imagination et la gestion des émotions. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yoga for children aged 3 to 6, between fun movements and a moment of calm

L’événement Yoga des petits Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-08-29 par CDT72