Yoga des petits Semaine de gratuité Sablé-sur-Sarthe

Yoga des petits Semaine de gratuité

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-17 16:30:00

fin : 2025-09-17 17:30:00

2025-09-17

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Activité ludique aux bienfaits multiples qui favorise le développement psychomoteur et sensoriel. Entre mouvements rigolos et moments de calme , c’est un vrai jeu d’enfants !

Elle permet de travailler la respiration, la relaxation, l’équilibre, la souplesse, la concentration, l’imagination et la gestion des émotions.

L’enfant bouge, explore, s’amuse grâce aux postures rigolotes d’animaux, d’objets, de végétaux etc…

Avec Elodie Clermont

Sur réservation .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

For children from 3 to 6 years old

German :

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Italiano :

Per bambini da 3 a 6 anni

Espanol :

Para niños de 3 a 6 años

