Yoga des petits Semaine de gratuité Sablé-sur-Sarthe mercredi 17 septembre 2025.
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-09-17 16:30:00
fin : 2025-09-17 17:30:00
2025-09-17
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Activité ludique aux bienfaits multiples qui favorise le développement psychomoteur et sensoriel. Entre mouvements rigolos et moments de calme , c’est un vrai jeu d’enfants !
Elle permet de travailler la respiration, la relaxation, l’équilibre, la souplesse, la concentration, l’imagination et la gestion des émotions.
L’enfant bouge, explore, s’amuse grâce aux postures rigolotes d’animaux, d’objets, de végétaux etc…
Avec Elodie Clermont
Sur réservation .
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
For children from 3 to 6 years old
German :
Für Kinder von 3 bis 6 Jahren
Italiano :
Per bambini da 3 a 6 anni
Espanol :
Para niños de 3 a 6 años
