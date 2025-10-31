Yoga des petits sorciers Rue des Tamaris Biscarrosse

Yoga des petits sorciers Rue des Tamaris Biscarrosse vendredi 31 octobre 2025.

Yoga des petits sorciers

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Abracadabra ! ? Les petits sorciers enfilent leur cape et partent pour une aventure de yoga enchantée, où chaque posture devient un sortilège et chaque souffle, une étincelle de magie.

Postures ensorcelées Transforme-toi en chat noir, en chauve-souris ou en citrouille rieuse !

Respiration magique Apprends à souffler tes émotions comme une poudre de fée ou un nuage de potion.

Relaxation féerique Allonge-toi sous le ciel étoilé et laisse la magie d’Halloween t’envelopper tout en douceur.

Petite potion des sorciers Pour terminer, une boisson magique à savourer ensemble, comme de vrais apprentis enchanteurs.

Un moment ludique, doux et plein d’imaginaire, où les enfants découvrent le yoga à travers le jeu, la détente et la magie d’Halloween.

Viens pratiquer, rire et rêver dans ton école de sorcellerie du yoga ! .

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 47 33 fusioncoffeeshop@gmail.com

English : Yoga des petits sorciers

German :

Italiano :

Espanol : Yoga des petits sorciers

L’événement Yoga des petits sorciers Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Grands Lacs