Yoga des saisons avec Aurore Fayet

290, Route des Martinets Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Bouger, respirer, s’étirer, se reconnecter à soi…et dans la nature, on décuple la vitalité

Ici, pas de performance. Juste du mouvement conscient.

Et puis surtout…on rigole, on se booste, on se soutient durant 1h15

Cet atelier est fait pour toi si tu n’arrives pas à bouger seul (e), activer la chaleur interne et booster l’énergie hivernale, même quand il fait frais.

Prévoir tenue chaude + gourde

Par ailleurs, je me déplace pour vous faire bouger avec énergie, plaisir et bien-être,avec un atelier JEM personnalisé en intérieur comme en pleine nature. .

290, Route des Martinets Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 34 77 auroremassage@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga des saisons avec Aurore Fayet

L’événement Yoga des saisons avec Aurore Fayet Barbaste a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Albret