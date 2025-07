Yoga d’été avec Paulette Sarrebourg

Yoga d’été avec Paulette Sarrebourg mardi 15 juillet 2025.

Yoga d’été avec Paulette

Bio Zen Terrasse de la Sarre Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-07-15 09:00:00

fin : 2025-08-04 10:30:00

2025-07-15 2025-07-21 2025-07-29 2025-08-04

1h30 pour votre bien-être puis une collation après le cours pur le plaisir ! Voici le programme de ces 4 rendez-vous yoga de l’été ! Réservation par téléphone. Tout niveau. Corbeille à la sortie.Tout public

Bio Zen Terrasse de la Sarre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 08 50 50 61

English :

1h30 for your well-being, followed by a post-class snack for pure pleasure! Here’s the program for these 4 summer yoga dates! Reservations by phone. All levels. Basket on departure.

German :

1,5 Stunden für Ihr Wohlbefinden, dann ein Snack nach der Stunde einfach zum Genießen! Hier ist das Programm für die vier Yogastunden im Sommer! Reservierung per Telefon. Alle Niveaustufen. Korb am Ausgang.

Italiano :

1h30 per il vostro benessere, seguito da uno spuntino dopo la lezione per puro piacere! Ecco il programma di queste 4 sessioni estive di yoga! Prenotate per telefono. Tutti i livelli. Cestino alla fine della lezione.

Espanol :

1h30 para su bienestar, seguidas de un tentempié después de la clase ¡por puro placer! Aquí tienes el programa de estas 4 sesiones de yoga de verano Reserva por teléfono. Todos los niveles. Cesta al final de la clase.

L’événement Yoga d’été avec Paulette Sarrebourg a été mis à jour le 2025-07-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG