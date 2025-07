Yoga d’été en pleine nature Locquénolé

Yoga d’été en pleine nature Locquénolé lundi 28 juillet 2025.

Yoga d’été en pleine nature

20 Rue de Stancou Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 19:00:00

fin : 2025-07-28 20:00:00

Date(s) :

2025-07-28 2025-08-04 2025-08-07 2025-08-11 2025-08-14 2025-08-18 2025-08-21 2025-08-25

Reconnectez-vous à la nature et à vous-même avec les séances de yoga en plein air. Vivez un moment de sérénité au cœur de la nature, guidé par Slowlife. Que vous soyez débutant ou confirmé, venez ralentir et profiter de la beauté de la nature.

Tous les lundis et jeudis au mois d’août

Réservation par téléphone .

20 Rue de Stancou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yoga d’été en pleine nature Locquénolé a été mis à jour le 2025-07-26 par OT BAIE DE MORLAIX