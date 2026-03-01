Yoga dimanche Buis-les-Baronnies

Yoga dimanche

Gymnase Jérôme Fernandez Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Une journée consacrée à la détente lors de laquelle plusieurs intervenants vous accompagneront dans différentes pratiques du yoga.

.

Gymnase Jérôme Fernandez Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 57 02 13

English :

A day dedicated to relaxation, during which several speakers will guide you through various yoga practices.

