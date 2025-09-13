Yoga doux à la bougie Salle Untxinananda Ciboure

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Plongez dans une ambiance apaisante avec des bougies, le son harmonieux des bols tibétains et un voyage sonore qui vous transportera dans un état de profonde relaxation.Cette pratique est spécifiquement conçue pour vous permettre de relâcher les tensions accumulées tout au long de la journée et d’apaiser votre esprit.Pratique idéale pour vous recentrer et lâcher prise.Les postures, pratiquées en douceur et lenteur, améliorent la souplesse, la flexibilité et la relaxation musculaire.L’ambiance apaisante est enrichie de bougies, d’expériences sonores, d’huiles essentielles.

Une attention particulière est portée à la respiration, favorisant la détente globale du corps et de l’esprit.Réservation obligatoire. .

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 64 09 69 yoga.maryne@gmail.com

