Yoga doux Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët
Yoga doux Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët lundi 13 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Yoga doux
Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 11:15:00
Date(s) :
2026-07-13
Cours de hatha yoga doux, pratique posturale et exercices de respiration (Pranayama), dans un cadre paisible et naturel.
Formée au yoga et certifiée 500 h YTT en Inde, je vous propose des séances variées de yoga pour vous apporter un bien-être physique et mental. Peggy
Séance tous les lundis à 10h sur réservation. .
Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 94 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga doux
L’événement Yoga doux Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Bellangenêt ou Les Grands Sables Clohars-Carnoët 5 mai 2026
- Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët 5 mai 2026
- Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Bellangenêt ou Les Grands Sables Clohars-Carnoët 7 mai 2026
- Balade géologique au Pouldu Clohars-Carnoët 7 mai 2026
- Swimrun Clohars-Carnoët 9 mai 2026