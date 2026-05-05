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Yoga doux Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët

Yoga doux Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Camping Les Grands Sables

Adresse : 22 Rue du Philosophe Alain

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Yoga doux

Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 11:15:00

Date(s) :
2026-07-20

Cours de hatha yoga doux, pratique posturale et exercices de respiration (Pranayama), dans un cadre paisible et naturel.
Formée au yoga et certifiée 500 h YTT en Inde, je vous propose des séances variées de yoga pour vous apporter un bien-être physique et mental. Peggy
Séance tous les lundis à 10h sur réservation.   .

Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 94 43 

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English : Yoga doux

L’événement Yoga doux Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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